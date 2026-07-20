Полицейский спас тонувшую в озере 73-летнюю казанку

73-летняя жительница Казани отдыхала на озере Комсомольском и решила переплыть его. Отплыв на 20 метров от берега, она не рассчитала силы и начала тонуть. Ее заметили сапбордисты и стали звать на помощь.

Среди отдыхающих оказался сотрудник оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД по РТ Арсений Арсеньев. Услышав крики, он бросился на помощь, доплыл до тонущей женщины и помог ей удержаться на плаву, а затем добраться до берега. Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

Как отметили спасатели, именно действия Арсеньева оказались решающими в спасении женщины.