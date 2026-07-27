В Татарстане сотрудницу почты обвиняют в краже 61 млн рублей

В Елабуге сотрудница почтового отделения четыре года выносила деньги из кассы. По версии следствия, с 2022 по 2026 год она похитила более 61 миллиона рублей. Когда всё могло раскрыться, женщина попыталась поджечь почту, чтобы уничтожить следы. К счастью, возгорание вовремя потушили.

Сотрудницу уже арестовали. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере — до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Елабуги взяла ход расследования на особый контроль.

Интересно, что это не первый резонансный случай хищения в республике: в 2022 году сотрудница банка в Казани вынесла 14 миллионов рублей, заменив их на купюры из «Банка приколов».