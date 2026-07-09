Ученый объяснил, как лифты глушат мобильную связь

Многие замечали, что телефон перестает ловить сеть, как только закрываются двери лифта. Причина не в операторе или неисправности смартфона, а в конструкции кабины и шахты. Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что для стабильной связи смартфон должен постоянно обмениваться сигналом с базовой станцией. В лифте этот процесс нарушается из-за металлической кабины и железобетонной шахты с множеством стальных элементов. Металл отражает и экранирует электромагнитные волны, а железобетон дополнительно ослабляет их прохождение. В итоге сигнал доходит до телефона значительно слабее, чем на открытом пространстве. пишет Life.ru.

Во время движения условия приема постоянно меняются. Кабина проходит через разные участки здания, а радиосигнал многократно отражается от металлических стен и дверей. Смартфон одновременно принимает несколько отраженных сигналов с разной задержкой и мощностью. Чем больше таких отражений и чем слабее основной сигнал, тем сложнее устройству поддерживать соединение.

На качество связи влияет и диапазон частот. Современные стандарты используют более высокие частоты, которые хуже проходят через металл и железобетон. Поэтому ухудшение связи особенно заметно в лифтах, подземных парковках и других закрытых сооружениях. Однако потеря сигнала происходит не везде: в современных бизнес-центрах и жилых домах устанавливают внутренние системы распределения сигнала или ретрансляторы, обеспечивающие устойчивое покрытие. После выхода из лифта смартфону обычно требуется несколько секунд, чтобы восстановить соединение.