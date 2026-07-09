Технологии

Ученый объяснил, как лифты глушат мобильную связь

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученый объяснил, почему в лифте пропадает мобил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Многие замечали, что телефон перестает ловить сеть, как только закрываются двери лифта. Причина не в операторе или неисправности смартфона, а в конструкции кабины и шахты. Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что для стабильной связи смартфон должен постоянно обмениваться сигналом с базовой станцией. В лифте этот процесс нарушается из-за металлической кабины и железобетонной шахты с множеством стальных элементов. Металл отражает и экранирует электромагнитные волны, а железобетон дополнительно ослабляет их прохождение. В итоге сигнал доходит до телефона значительно слабее, чем на открытом пространстве. пишет Life.ru.

Во время движения условия приема постоянно меняются. Кабина проходит через разные участки здания, а радиосигнал многократно отражается от металлических стен и дверей. Смартфон одновременно принимает несколько отраженных сигналов с разной задержкой и мощностью. Чем больше таких отражений и чем слабее основной сигнал, тем сложнее устройству поддерживать соединение.

На качество связи влияет и диапазон частот. Современные стандарты используют более высокие частоты, которые хуже проходят через металл и железобетон. Поэтому ухудшение связи особенно заметно в лифтах, подземных парковках и других закрытых сооружениях. Однако потеря сигнала происходит не везде: в современных бизнес-центрах и жилых домах устанавливают внутренние системы распределения сигнала или ретрансляторы, обеспечивающие устойчивое покрытие. После выхода из лифта смартфону обычно требуется несколько секунд, чтобы восстановить соединение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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