Наука

«Пищевой шум»: что заставляет думать о еде без голода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Ученые называют явление food noise — «пищевой шум». Это навязчивые мысли о еде, которые возникают между приемами пищи и отвлекают от повседневных дел. Термин появился недавно и пока мало изучен, но исследователи считают, что именно он может объяснять трудности с соблюдением здорового питания. сообщает TechInsider.

По словам исследователя Пенсильванского университета Дайсукэ Хаяси, пищевой шум — это постоянный поток мыслей о еде, который в тяжелых случаях становится навязчивым и мешает осознанным решениям. Для одних это просто желание съесть десерт после ужина, а у других мысли о еде сопровождают весь день и снижают качество жизни.

Пищевой шум — усиленная реакция мозга на пищевые сигналы: реклама в соцсетях, запах выпечки, витрины магазинов, изображения еды, внутренние сигналы организма. Такие стимулы помогают вовремя поесть, но у некоторых реакция оказывается сильнее. На развитие влияют генетика, стресс, образ жизни и среда.

После распространения препаратов группы агонистов рецепторов GLP-1 (включая Ozempic) пациенты отмечают, что навязчивые мысли о еде возникают реже. Одна из гипотез: препараты снижают чувствительность мозга к пищевым сигналам, облегчая контроль аппетита.

Специалисты советуют не пропускать основные приемы пищи, есть медленно и осознанно, обращать внимание на ситуации, вызывающие мысли о еде, и при необходимости обратиться к диетологу. Ученые подчеркивают: сложности с контролем питания — не личная слабость, а естественная реакция на изобилие пищевых стимулов в современной среде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

способы избавиться от тараканов

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

замена щеток стартера ваз 2110 в Ростове-на-Дону

Польза

16 часов назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость

Кулинария

13 часов назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка
Новости Казани
19 минут назад

В Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям

В августе 2026 года цены на авиабилеты из Казан...

Технологии

31 минуту назад

Ученые нашли в ИИ-модели Claude структуру, похожую на рабочее пространство сознания

Новости России

40 минут назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа

Технологии

57 минут назад

BGR: хранение данных на диске выгоднее облака

Наука

час назад

Генетический разрыв между поколениями выявили в Европе
В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс жилья по соципотеке для молодежи

Технологии

2 часа назад

Что покажут на презентации Samsung Galaxy Unpacked 22 июля

Новости Казани

2 часа назад

Фаррахов выведет КГМУ за рамки обычного вуза

Наука

2 часа назад

Физик создал мини-вселенную для изучения времени
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
6 дней назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора