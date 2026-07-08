«Пищевой шум»: что заставляет думать о еде без голода

Ученые называют явление food noise — «пищевой шум». Это навязчивые мысли о еде, которые возникают между приемами пищи и отвлекают от повседневных дел. Термин появился недавно и пока мало изучен, но исследователи считают, что именно он может объяснять трудности с соблюдением здорового питания. сообщает TechInsider.

По словам исследователя Пенсильванского университета Дайсукэ Хаяси, пищевой шум — это постоянный поток мыслей о еде, который в тяжелых случаях становится навязчивым и мешает осознанным решениям. Для одних это просто желание съесть десерт после ужина, а у других мысли о еде сопровождают весь день и снижают качество жизни.

Пищевой шум — усиленная реакция мозга на пищевые сигналы: реклама в соцсетях, запах выпечки, витрины магазинов, изображения еды, внутренние сигналы организма. Такие стимулы помогают вовремя поесть, но у некоторых реакция оказывается сильнее. На развитие влияют генетика, стресс, образ жизни и среда.

После распространения препаратов группы агонистов рецепторов GLP-1 (включая Ozempic) пациенты отмечают, что навязчивые мысли о еде возникают реже. Одна из гипотез: препараты снижают чувствительность мозга к пищевым сигналам, облегчая контроль аппетита.

Специалисты советуют не пропускать основные приемы пищи, есть медленно и осознанно, обращать внимание на ситуации, вызывающие мысли о еде, и при необходимости обратиться к диетологу. Ученые подчеркивают: сложности с контролем питания — не личная слабость, а естественная реакция на изобилие пищевых стимулов в современной среде.