Вакцина от менингококка не защитила от гонореи в испытаниях

Клинические испытания, проведенные австралийскими учеными, показали, что вакцина от менингококка группы B не предотвращает заражение гонореей. Это противоречит данным более ранних обсервационных исследований. В исследовании участвовали мужчины, практикующие секс с мужчинами. Результаты ставят под сомнение эффективность этой вакцины против гонореи. об этом сообщает N + 1.