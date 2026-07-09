Технологии

Вакцина от менингококка не защитила от гонореи в испытаниях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Клинические испытания, проведенные австралийскими учеными, показали, что вакцина от менингококка группы B не предотвращает заражение гонореей. Это противоречит данным более ранних обсервационных исследований. В исследовании участвовали мужчины, практикующие секс с мужчинами. Результаты ставят под сомнение эффективность этой вакцины против гонореи. об этом сообщает N + 1.

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