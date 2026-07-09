Технологии

MWS AI предупредил о новых ограничениях ИИ для русских

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Американские компании, разрабатывающие искусственный интеллект, ужесточают правила для пользователей из России. В будущем может потребоваться верификация по паспорту. Об этом РИА Новости рассказал ведущий разработчик MWS AI (входит в МТС Web Services) Иван Копылов. об этом сообщает Царьград.

По его словам, Anthropic, OpenAI и Google постоянно совершенствуют инструменты для выявления и блокировки новых способов обхода запретов. Разработчики могут заподозрить нарушения при частых входах из разных стран, использовании известных VPN или прокси, большом количестве запросов, массовом создании аккаунтов или попытках обойти фильтры безопасности.

Копылов рекомендовал не привязываться к одной нейросети, так как в любой момент могут ввести проверку личности по документам.

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