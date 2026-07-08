Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа

Старые правила больше не работают / PROKAZAN

Пенсионный стаж за уход: с 2027 года нужны заявления и ежегодная отметка

Уход за пожилым родителем, ребенком-инвалидом или тяжелобольным родственником может дать стаж для пенсии. Но Социальный фонд учитывает не семейные рассказы, а оформленные периоды. С 2027 года порядок станет строже.

Кого касается постановление

Постановление Правительства № 665 от 1 июня 2026 года уточнило учет ухода в страховом стаже. Документ касается трех категорий подопечных: ребенок-инвалид, взрослый с I группой инвалидности, гражданин старше 80 лет.

Один полный год ухода дает 1 год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента. Для человека без возможности работать из-за заботы о близком это часть будущих пенсионных прав.

Даты

Основной порядок заработает с 1 января 2027 года. Часть форм документов ввели раньше — после официального опубликования постановления.

Если уход был до 2027 года, обратиться за установлением периода можно до 1 января 2028 года. Старые годы лучше проверить заранее.

Документы

Первое заявление подает ухаживающий человек. Второе — подопечный. Если он не может подписать бумагу сам, это делает законный представитель.

Социальный фонд проверит инвалидность, срок ее установления или возраст. Также учитывается, не оформлена ли выплата по уходу на другого человека.

Семья может помогать вместе, но для пенсионного учета нужен один конкретный ухаживающий.

Ежегодное подтверждение

Одного оформления на несколько лет вперед не хватит. Уход придется подтверждать каждый год.

Заявление о продолжении ухода подают до истечения 12 месяцев с месяца прошлого обращения. Если уход закончился, сообщить об этом надо в течение 5 рабочих дней.

Поводы разные: подопечный переехал, умер, изменилось состояние здоровья, ухаживающий вышел на работу или помощь взял другой родственник.

Куда идти

Заявления подают по месту жительства подопечного. Обычно это клиентская служба Социального фонда.

МФЦ примет документы только при соглашении с пенсионным органом. Перед визитом стоит уточнить такую возможность.

Что проверить семье

Оформлен ли уход официально. Кто указан ухаживающим. Есть ли подтверждение за прошлые периоды. Поставлено ли напоминание о ежегодном заявлении.

Новые правила не отменяют стаж за уход. Они требуют точного оформления. Год с документами прибавляет стаж и пенсионные коэффициенты. Год без документов может не появиться в пенсионной истории, сообщает svoevse.ru.

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