Технологии

В России создали первый микрокомпьютер с ИИ для беспилотников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Первый отечественный микрокомпьютер, объединяющий полетный контроллер и модуль для задач искусственного интеллекта, разработала компания «Аэрокосмические антенные системы». Устройство предназначено для беспилотников, наземных роботов и других автономных систем. Оно позволяет обрабатывать информацию на борту без связи с внешними серверами. Как рассказал руководитель проекта Герман Янгалин, рыночных аналогов у новинки на сегодня нет. сообщает Абзац.

Микрокомпьютер потребляет всего 12 Вт энергии и поддерживает широкий спектр датчиков — от камер до лидаров. Ключевая особенность — встроенный нейропроцессор, аппаратно ускоряющий алгоритмы ИИ. Это превращает устройство в полноценный «мозг» для робототехнических систем, позволяя решать задачи компьютерного зрения и навигации в реальном времени.

Устройство работает под управлением Linux и совместимо с российскими ОС: Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Аврора». Разработка открывает возможности для создания полностью автономных отечественных робототехнических платформ, не зависящих от импортных компонентов. Решение особенно востребовано в условиях импортозамещения в оборонной и гражданской промышленности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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