TechSpot обнаружил самую мощную версию Windows 11 от Microsoft

Издание TechSpot сообщило о существовании самой производительной версии Windows 11. Речь идет о Windows 11 Pro, которая была выпущена Microsoft еще в 2021 году, но осталась незамеченной для большинства пользователей. По словам журналистов, эта операционная система является развитием Windows 10 Pro. сообщает Ридус.

Главное отличие Windows 11 Pro — поддержка до 6 терабайт оперативной памяти и процессоров с 256 ядрами. Такая мощность рассчитана на владельцев высокопроизводительных рабочих станций или серверных платформ, а не на рядовых пользователей. Кроме того, система поддерживает отказоустойчивую файловую систему ReFS, которая автоматически обнаруживает и восстанавливает поврежденные файлы на зеркальных дисках.

Приобрести Windows 11 Pro можно на сайте Microsoft за 309 долларов (около 24 тысяч рублей). Для сравнения, стандартная версия Windows 11 предоставляется бесплатно владельцам Windows 10.

Ранее издание How-To Geek перечислило скрытые функции Windows 11, включая режим «Не беспокоить», расширенный калькулятор и функцию обмена файлами без проводов.