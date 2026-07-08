Технологии

Криминальное прошлое увеличило число вызовов скорой — детали

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Исследование выявило, что люди с криминальным п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исследование показало: люди с судимостями чаще обращаются за неотложной медицинской помощью. Ученые проанализировали данные за несколько лет. Выяснилось, что среди пациентов скорой помощи доля имевших проблемы с законом выше. Причины такой связи пока изучаются. Специалисты предполагают, что на это влияют стресс и образ жизни. пишет N + 1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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