Криминальное прошлое увеличило число вызовов скорой — детали

Исследование показало: люди с судимостями чаще обращаются за неотложной медицинской помощью. Ученые проанализировали данные за несколько лет. Выяснилось, что среди пациентов скорой помощи доля имевших проблемы с законом выше. Причины такой связи пока изучаются. Специалисты предполагают, что на это влияют стресс и образ жизни. пишет N + 1.