Защитная окраска помогает молодым чайкам избегать нападок

Благодаря коричневой расцветке молодые чайки могут без опаски посещать гнездовые колонии своего вида. Такая окраска отпугивает взрослых птиц, которые могли бы проявить агрессию. В результате птенцы осваивают важные для выживания навыки в безопасной обстановке. Они получают опыт, связанный с размножением и территориальным поведением. Об этом рассказывает издание N + 1. об этом сообщает Мой Альметьевск.