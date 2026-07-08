Наука

Защитная окраска помогает молодым чайкам избегать нападок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Благодаря коричневой расцветке молодые чайки могут без опаски посещать гнездовые колонии своего вида. Такая окраска отпугивает взрослых птиц, которые могли бы проявить агрессию. В результате птенцы осваивают важные для выживания навыки в безопасной обстановке. Они получают опыт, связанный с размножением и территориальным поведением. Об этом рассказывает издание N + 1. об этом сообщает Мой Альметьевск.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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