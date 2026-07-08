Наука

Как высокие и низкие деревья уживаются в старых лесах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Японские ученые выяснили, почему в старых лесах...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В молодых лесах высокие деревья побеждают в борьбе за свет, но в зрелых экосистемах деревья разной высоты мирно соседствуют. Японские ученые из Киотского университета решили разгадать этот парадокс. Они изучили, как деревья перехватывают и используют свет в лесах разного возраста. Результаты опубликованы в Journal of Ecology. об этом сообщает Proulyanovsk.

Теневыносливость — это комплекс адаптаций. Листья таких растений шире, тоньше и содержат больше хлорофилла, чтобы улавливать рассеянные лучи. Дыхание замедлено, что экономит энергию. Некоторые виды даже меняют угол наклона листьев в течение дня, чтобы максимизировать фотосинтез под пологом леса.

В молодых лесах конкуренция за свет жесткая: высокие деревья получают максимум освещения, оставляя низкорослым крохи. Это приводит к быстрому разделению на ярусы. Однако в старых лесах картина иная: деревья разных размеров успешно сосуществуют, что бросает вызов традиционному пониманию конкуренции.

Исследователи картировали кроны и трехмерные профили освещенности более 2000 деревьев 50 видов на 12 участках в Японии. Они разделили относительную скорость роста на два фактора: эффективность перехвата света и эффективность его использования. В старых лесах теневыносливые виды используют свет гораздо эффективнее высоких соседей, что позволяет им процветать в тени.

«Борьбу за свет часто называют эволюционной гонкой вооружений, но деревья разных размеров успешно сосуществуют в зрелых лесах, — отмечает первый автор Юсуке Онода. — Мы заинтересовались этим парадоксом». Открытие раскрывает скрытые механизмы развития леса и может улучшить климатическое моделирование. Сейчас команда применяет свой подход к лесам в разных климатических зонах.

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