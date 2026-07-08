К 2050 году каждый второй будет плохо видеть вдаль

Почти половина населения Земли — около 4,8 миллиарда человек — к 2050 году будет страдать близорукостью. Ученые называют это глобальной эпидемией. Миопия не просто требует очков: она повышает риск отслойки сетчатки, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации. Особенно опасна высокая степень (от −6 диоптрий), которая может привести к необратимой потере зрения. пишет Proulyanovsk.

При близорукости глазное яблоко удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. Заболевание часто начинается в детстве и прогрессирует до окончания подросткового возраста, но у некоторых зрение ухудшается и в 20–30 лет.

Генетика не главная причина: за последние десятилетия число случаев выросло слишком быстро. Ключевые факторы — интенсивная учебная нагрузка и недостаток времени на улице. Самые высокие показатели в Восточной Азии: среди выпускников школ Китая миопия встречается у 80–90%.

Прогулки помогают: яркий свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, замедляя рост глазного яблока. В Тайване программа, по которой дети проводили не менее двух часов в день на улице, снизила распространенность близорукости среди школьников почти вдвое.

Ученые не нашли убедительных доказательств, что именно экраны вызывают миопию. Проблема — в длительной работе на близком расстоянии. Специалисты рекомендуют правило 20–20–20: каждые 20 минут смотреть на объект в 6 метрах не менее 20 секунд.

Полностью вылечить близорукость нельзя, но можно замедлить ее прогрессирование. Методы включают специальные линзы, ночные ортокератологические линзы, капли с атропином и терапию красным светом. Большинство из них замедляют ухудшение примерно на 50%.

Исследователи советуют проводить на улице не менее двух часов в день, делать перерывы при чтении и работе за компьютером, смотреть вдаль и регулярно посещать офтальмолога. Сочетание профилактики, ранней диагностики и новых методов лечения может существенно замедлить распространение заболевания.