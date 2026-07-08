Наука

К 2050 году каждый второй будет плохо видеть вдаль

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Почти половина населения Земли — около 4,8 миллиарда человек — к 2050 году будет страдать близорукостью. Ученые называют это глобальной эпидемией. Миопия не просто требует очков: она повышает риск отслойки сетчатки, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации. Особенно опасна высокая степень (от −6 диоптрий), которая может привести к необратимой потере зрения. пишет Proulyanovsk.

При близорукости глазное яблоко удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. Заболевание часто начинается в детстве и прогрессирует до окончания подросткового возраста, но у некоторых зрение ухудшается и в 20–30 лет.

Генетика не главная причина: за последние десятилетия число случаев выросло слишком быстро. Ключевые факторы — интенсивная учебная нагрузка и недостаток времени на улице. Самые высокие показатели в Восточной Азии: среди выпускников школ Китая миопия встречается у 80–90%.

Прогулки помогают: яркий свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, замедляя рост глазного яблока. В Тайване программа, по которой дети проводили не менее двух часов в день на улице, снизила распространенность близорукости среди школьников почти вдвое.

Ученые не нашли убедительных доказательств, что именно экраны вызывают миопию. Проблема — в длительной работе на близком расстоянии. Специалисты рекомендуют правило 20–20–20: каждые 20 минут смотреть на объект в 6 метрах не менее 20 секунд.

Полностью вылечить близорукость нельзя, но можно замедлить ее прогрессирование. Методы включают специальные линзы, ночные ортокератологические линзы, капли с атропином и терапию красным светом. Большинство из них замедляют ухудшение примерно на 50%.

Исследователи советуют проводить на улице не менее двух часов в день, делать перерывы при чтении и работе за компьютером, смотреть вдаль и регулярно посещать офтальмолога. Сочетание профилактики, ранней диагностики и новых методов лечения может существенно замедлить распространение заболевания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

уборка квартир в дзержинском московской области

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

электромонтажные работы в челябинске в Челябинске

Польза

16 часов назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость

Кулинария

13 часов назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка
Новости Казани
19 минут назад

В Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям

В августе 2026 года цены на авиабилеты из Казан...

Технологии

31 минуту назад

Ученые нашли в ИИ-модели Claude структуру, похожую на рабочее пространство сознания

Новости России

40 минут назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа

Технологии

57 минут назад

BGR: хранение данных на диске выгоднее облака

Наука

час назад

Генетический разрыв между поколениями выявили в Европе
В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс жилья по соципотеке для молодежи

Армия и оружие

час назад

Мэр Нижнекамска сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Технологии

2 часа назад

Что покажут на презентации Samsung Galaxy Unpacked 22 июля

Новости Казани

2 часа назад

Фаррахов выведет КГМУ за рамки обычного вуза
Гид по Казани
6 дней назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах