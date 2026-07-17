Татарстан вошел в лидеры по росту стройки
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Татарстан оказался в числе регионов, где объем строительных работ заметно вырос. Данные за прошлый год опубликовала «Вечерняя Казань». Республика показала положительную динамику, обогнав многие другие субъекты. Строительная отрасль региона продолжает набирать обороты — это подтверждают свежие цифры. Подробности — в материале издания.
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