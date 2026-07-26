Технологии

Учёные ИТМО создали ИИ-платформу для автоматизации меддокументов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Учёные ИТМО разработали ИИ-платформу MAS-EHR дл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Учёные Университета ИТМО разработали платформу MAS-EHR, которая автоматизирует обработку медицинских документов, объединяя данные из сканов, таблиц и текстовых записей в структурированную историю пациента. Разработка уже тестируется в российских медицинских учреждениях.

Платформа построена на мультиагентной архитектуре: один модуль распознаёт текст, другой удаляет персональные данные, а языковые модели извлекают диагнозы, симптомы, назначения и результаты анализов. Полученная информация приводится к международным стандартам МКБ-10 и SNOMED CT.

Затем LLM-модуль сравнивает обработанные данные с исходными документами для проверки точности. Как сообщает издание «Известия», в настоящее время система проходит тестирование в медучреждениях и готовится к пилотному запуску.

Перед масштабным внедрением разработчикам предстоит оценить точность работы платформы и качество обработки информации.

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