Учёные ИТМО создали ИИ-платформу для автоматизации меддокументов

Учёные Университета ИТМО разработали платформу MAS-EHR, которая автоматизирует обработку медицинских документов, объединяя данные из сканов, таблиц и текстовых записей в структурированную историю пациента. Разработка уже тестируется в российских медицинских учреждениях.

Платформа построена на мультиагентной архитектуре: один модуль распознаёт текст, другой удаляет персональные данные, а языковые модели извлекают диагнозы, симптомы, назначения и результаты анализов. Полученная информация приводится к международным стандартам МКБ-10 и SNOMED CT.

Затем LLM-модуль сравнивает обработанные данные с исходными документами для проверки точности. Как сообщает издание «Известия», в настоящее время система проходит тестирование в медучреждениях и готовится к пилотному запуску.

Перед масштабным внедрением разработчикам предстоит оценить точность работы платформы и качество обработки информации.