Телеуправляемый андроид Unitree G1 прооперировал свиней — подробности

В Казани состоялся уникальный эксперимент: робот-андроид Unitree G1 провел операцию на свиньях. Устройством управляли дистанционно. Событие прошло в одном из научных центров города.

Специалисты отмечают, что вмешательство прошло успешно. Робот продемонстрировал высокую точность движений. Это первый подобный случай в регионе.

Операция длилась около часа. Все это время андроид выполнял команды хирурга, находящегося за пультом управления. Свиньи после процедуры чувствуют себя хорошо.

Разработчики планируют продолжить испытания. В будущем такие роботы могут помочь в проведении сложных операций на людях. Однако до внедрения в клиническую практику предстоит еще много тестов.