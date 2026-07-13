Технологии

Телеуправляемый андроид Unitree G1 прооперировал свиней — подробности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани робот-андроид Unitree G1 под дистанцио...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани состоялся уникальный эксперимент: робот-андроид Unitree G1 провел операцию на свиньях. Устройством управляли дистанционно. Событие прошло в одном из научных центров города.

Специалисты отмечают, что вмешательство прошло успешно. Робот продемонстрировал высокую точность движений. Это первый подобный случай в регионе.

Операция длилась около часа. Все это время андроид выполнял команды хирурга, находящегося за пультом управления. Свиньи после процедуры чувствуют себя хорошо.

Разработчики планируют продолжить испытания. В будущем такие роботы могут помочь в проведении сложных операций на людях. Однако до внедрения в клиническую практику предстоит еще много тестов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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