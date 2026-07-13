Новости Казани

Между Казанью и аэропортом запустят регулярные шаттлы в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В 2026 году между центром Казани и аэропортом з...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В 2026 году между центром Казани и международным аэропортом имени Габдуллы Тукая может появиться регулярное шаттловое сообщение. Инициативу представил руководитель комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили. На территории воздушной гавани также оборудуют специальные зоны для посадки и высадки пассажиров такси. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Туристический поток, как ожидается, вырастет после открытия третьего терминала аэропорта в этом году. По данным комитета, в 2025 году Казань посетили 5,4 миллиона человек. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 7 миллионов.

Новые транспортные решения призваны повысить мобильность гостей и сделать город более доступным для путешественников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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