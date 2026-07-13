Наука

Археологи нашли шахтерские «лапти» из ковыля возрастом 2000 лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Археологи нашли в Испании восемь подошв сандали...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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При раскопках древнего шахтерского поселения Уриум в провинции Уэльва на юго-западе Испании археологи обнаружили восемь подошв сандалий. Находки лежали в двух больших залежах золы, оставшихся после чистки металлургических печей. Исследование, опубликованное в журнале Pyrenae, показало, что обувь плели из местного растения эспарто, родственного ковылю. Эти сандалии использовали более 400 лет — с железного века до римского периода. Благодаря слоям золы растительные волокна отлично сохранились, хотя органика обычно разлагается. Вместе с обувью нашли веревки, корзины и другие изделия из растительных волокон.

Радиоуглеродный анализ определил возраст находок: самая старая сандалия относится к IV–II векам до н.э., вторая — к II–I векам до н.э., третья — к I веку н.э. Это доказывает, что один тип обуви использовали на протяжении многих столетий. По мнению ученых, консерватизм в дизайне объясняется тем, что такие сандалии хорошо подходили для тяжелых условий труда шахтеров: они улучшали сцепление с поверхностью и защищали стопы на неровном грунте. Материалом служил эспарто (Stipa tenacissima) — многолетнее травянистое растение из семейства злаков. Его заросли до сих пор встречаются в полупустынях Западного Средиземноморья, Испании и Северной Африки. Из волокон эспарто издавна плели веревки, канаты, корзины, циновки, одежду и обувь.

Чтобы изучить хрупкие сандалии, не повредив их, ученые применили сканирующую электронную микроскопию и рентгеновскую микрокомпьютерную томографию. Эти методы подтвердили вид растения и детально показали узоры плетения. Оказалось, что каждый экземпляр был тщательно спланирован: толстые пучки волокон укладывали на участки подошвы, принимающие наибольший вес, а тонкие — для ремешков и соединений. Небольшие различия между сандалиями указывают на работу разных мастеров, которые адаптировали дизайн под нужды заказчика.

Почти на всех подошвах заметен сильный износ в районе пятки и передней части стопы. Большинство сандалий утратили шнуры, которые фиксировали их на ноге. Ученые предполагают, что такую обувь выбрасывали только после полного износа, когда ремонт уже был невозможен. Это свидетельствует о том, что сандалии были простой рабочей обувью, а не ценными предметами.

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