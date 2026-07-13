Технологии

Apple отказалась от чипсетов M6 Pro и M6 Max из-за ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Apple решила не выпускать платформы M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить разработку чипсетов M7 Pro и M7 Max. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман. По его словам, новые чипы M7 получат значительный прирост производительности в задачах искусственного интеллекта. Это оправдывает пропуск поколения M6 Pro и M6 Max.

В текущем году Apple выпустит только базовый чип M6, а также завершит серию M5 флагманским M5 Ultra. В первой половине 2026 года ожидается появление M7, затем — M7 Pro и M7 Max. Флагманский M7 Ultra выйдет в 2028 году.

Гурман отметил, что ИИ-производительность M7 Ultra настолько высока, что с 2029 года его могут использовать в серверах Apple Intelligence. Таким образом, компания делает ставку на следующее поколение чипов, чтобы подчеркнуть их превосходство в области искусственного интеллекта.

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