В США впервые запустили нейросеть на ионном квантовом компьютере
Американские физики впервые реализовали нейросеть для распознавания изображений на базе ионного квантового компьютера. Ученые под руководством профессора Университета штата Мэриленд Виктора Галицкого создали квантовый аналог бинарных многослойных перцептронов. В нейросети роль нейронов выполняют кубиты, взаимодействия между которыми имитируют работу обычных ИИ.
Разработка была запущена на двух платформах: квантовом процессоре на ионах иттербия в Мэриленде и облачном компьютере IBM со сверхпроводящими кубитами. В обоих случаях использовалось 16 кубитов, которые обрабатывали изображения и распознавали цифры.
Квантовая нейросеть превзошла классический ИИ с аналогичным числом слоев. Ученые отметили, что точность оказалась выше расчетной из-за благотворного влияния шумов. Причины этого эффекта предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.
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