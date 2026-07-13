Наука

В США впервые запустили нейросеть на ионном квантовом компьютере

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Американские физики впервые реализовали нейросеть для распознавания изображений на базе ионного квантового компьютера. Ученые под руководством профессора Университета штата Мэриленд Виктора Галицкого создали квантовый аналог бинарных многослойных перцептронов. В нейросети роль нейронов выполняют кубиты, взаимодействия между которыми имитируют работу обычных ИИ.

Разработка была запущена на двух платформах: квантовом процессоре на ионах иттербия в Мэриленде и облачном компьютере IBM со сверхпроводящими кубитами. В обоих случаях использовалось 16 кубитов, которые обрабатывали изображения и распознавали цифры.

Квантовая нейросеть превзошла классический ИИ с аналогичным числом слоев. Ученые отметили, что точность оказалась выше расчетной из-за благотворного влияния шумов. Причины этого эффекта предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.

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