Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Россия, самая большая страна в мире, сталкивается с вызовом обеспечения связью удаленных территорий. Решением может стать низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», которую называют российским ответом Starlink. Проект реализует компания «Бюро 1440» при поддержке «Роскосмоса». Система основана на межспутниковой лазерной связи и протоколе 5G NTN, что позволит подключаться к интернету с обычных смартфонов. Первые 16 спутников запущены в марте 2026 года, к 2027 году их число превысит 250, а к 2035 году — 900. Это обеспечит покрытие не только России, но и значительной части планеты. пишет Известия.

Массовый доступ к широкополосной связи ожидается в 2027 году. В России потенциальными абонентами станут 1,5–2 млн человек, в мире — до 12 млн. Проект направлен на преодоление цифрового неравенства: жители отдаленных сел смогут получать образование и медицинские консультации дистанционно. Система также будет полезна для экстренных служб, транспорта и логистики. В «Бюро 1440» отметили, что сервис улучшит качество жизни в Арктике и на Дальнем Востоке, где связь особенно затруднена.

Спутниковая группировка принесет и экономический эффект. В сервисе заинтересованы транспортные компании, добывающая отрасль, сельское хозяйство и телеком-операторы. Например, «Бюро 1440» заключило соглашение с «Атомфлотом» для обеспечения связи на Северном морском пути. Мобильные операторы смогут использовать спутники как каналы для удаленных базовых станций, предоставляя LTE и 5G без дополнительного оборудования. Технология также имеет двойное назначение: ее смогут использовать Вооруженные силы РФ.

Проект уже перешел от планов к реальности. В 2025 году подписаны соглашения с регионами Арктики и Дальнего Востока, а также с компаниями «Алроса», «Северсталь» и «Связьтранснефть». «Бюро 1440» договорилось с «Билайн» о поставках оборудования, а с РЖД — о внедрении связи в поездах «Сапсан» и «Ласточка». Росавиация прорабатывает оснащение самолетов терминалами, а «Аэрофлот» ожидает появления сети в 2027–2028 годах. Система «Рассвет» отличается от Starlink более высокой орбитой (около 800 км) и изначально заложенной лазерной связью, что дает ей технологические преимущества.