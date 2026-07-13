Ученые прогнозируют рост конфликтов между людьми и слонами в Африке

Популяция африканских саванных слонов восстанавливается после десятилетий браконьерства, но теперь животные сталкиваются с новой угрозой. Быстрое расширение сельского хозяйства и населенных пунктов на юге Африки приводит к опасным столкновениям людей и слонов, выяснили ученые.

В Южной Африке сейчас обитает около 290 000 саванных слонов. Однако численность населения в регионе также растет. Новые поселения, дороги и сельхозугодья занимают территории, по которым животные веками свободно перемещались между заповедниками.

В результате люди и слоны все чаще оказываются на одной территории. Самая распространенная форма конфликта — набеги слонов на поля, наносящие серьезный ущерб местным жителям и иногда приводящие к гибели животных.

Международная группа ученых проанализировала данные с 2004 по 2020 год в Намибии, Ботсване, а также отдельных районах Анголы и Замбии. Исследование охватило 38 быстрорастущих сельских сообществ с населением около 150 тысяч человек. Специалисты сопоставили случаи уничтожения посевов с особенностями местности, плотностью населения, площадью сельхозугодий, дорогами, источниками воды и сезонными изменениями климата. С помощью моделей машинного обучения они рассчитали, как ситуация может измениться в будущем.

Главным фактором роста числа конфликтов оказалось изменение землепользования. Чем активнее расширяются поля и населенные пункты, тем чаще слоны оказываются рядом с людьми. Дополнительное влияние оказывает нехватка воды, из-за которой животные покидают привычные места обитания и выходят к сельскохозяйственным районам. Столкновения заметно чаще происходят в сезон дождей.

Если нынешние тенденции сохранятся, к 2085 году площадь территорий с высоким риском конфликтов между людьми и слонами увеличится на 33–100%. Авторы работы считают, что ситуацию еще можно изменить. При планировании новых дорог, поселений и сельскохозяйственных земель важно сохранять миграционные коридоры для слонов. Это позволит сократить ущерб для фермеров, снизить риск опасных встреч и сохранить одного из ключевых обитателей африканской саванны.