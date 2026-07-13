Новости Татарстана

В Татарстане до конца недели сохранятся ливни и грозы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане до конца недели сохранится неустой...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Неустойчивая погода с дождями и грозами задержится в Татарстане почти до конца недели. По данным Гидрометцентра РТ, республика находится под влиянием западного циклона.

Уже сегодня, 13 июля, регион оказался под воздействием атмосферного фронта. Завтра, 14 июля, погоду будет определять центральная часть циклона: ожидаются дожди, локально сильные ливни, грозы, в отдельных районах град и ветер до 15–20 м/с. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днем +20…+25.

В среду и четверг, 15 и 16 июля, после ухода циклона на восток Татарстан окажется в его тыловой части. Сохранятся умеренные и сильные дожди с грозами, местами град и усиление ветра. Ночи станут прохладнее — +11…+14 градусов, днем воздух прогреется до +19…+25.

В пятницу, 17 июля, неустойчивая погода с грозовыми дождями сохранится, температура днем понизится до +14…+19 градусов. Однако уже в субботу, 18 июля, на регион начнет влиять гребень повышенного давления: осадки постепенно прекратятся, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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