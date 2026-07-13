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Циклон «Бернадетт» несет потопы: авто и квартиры татарстанцев под угрозой

Служба новостей Автор статьи
На Татарстан движется циклон «Бернадетт», синоп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На Татарстан движется циклон «Бернадетт», который уже вызвал штормы в Москве и Калининграде. Синоптики прогнозируют до половины месячной нормы осадков за неделю. В зоне риска — автомобили и жилье: в этом году 35% всех разрушений в регионе пришлись на подтопления. Об этом предупредили в страховой компании «Согласие», пишет «Вечерняя Казань».

Вода губительна для машин: попадает в подвеску, электронику, салон. Если уровень поднялся выше порога, попытка завести двигатель может вызвать гидроудар, а ремонт будет дорогим. Водителям советуют не парковаться на подземных стоянках с плохим дренажем и обходить лужи — под водой могут быть ямы, люки, деревья. Если машина затоплена, ее нужно везти в сервис на сушку и диагностику. Затраты может покрыть страховка.

Хозяевам домов у воды или в низинах стоит проверить грязеотводные канавы. С балконов лучше убрать незакрепленные вещи, которые может снести ветром. Ценные вещи рекомендуется поднять на верхние этажи. При страховом случае нужно сфотографировать или снять видео повреждений и сообщить в компанию.

Ранее сообщалось, что на Татарстан надвигается смерч. В Свердловской области и Башкирии циклон разрушил десятки домов, в Рязанской — базу отдыха.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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