Циклон «Бернадетт» несет потопы: авто и квартиры татарстанцев под угрозой

На Татарстан движется циклон «Бернадетт», который уже вызвал штормы в Москве и Калининграде. Синоптики прогнозируют до половины месячной нормы осадков за неделю. В зоне риска — автомобили и жилье: в этом году 35% всех разрушений в регионе пришлись на подтопления. Об этом предупредили в страховой компании «Согласие», пишет «Вечерняя Казань».

Вода губительна для машин: попадает в подвеску, электронику, салон. Если уровень поднялся выше порога, попытка завести двигатель может вызвать гидроудар, а ремонт будет дорогим. Водителям советуют не парковаться на подземных стоянках с плохим дренажем и обходить лужи — под водой могут быть ямы, люки, деревья. Если машина затоплена, ее нужно везти в сервис на сушку и диагностику. Затраты может покрыть страховка.

Хозяевам домов у воды или в низинах стоит проверить грязеотводные канавы. С балконов лучше убрать незакрепленные вещи, которые может снести ветром. Ценные вещи рекомендуется поднять на верхние этажи. При страховом случае нужно сфотографировать или снять видео повреждений и сообщить в компанию.

Ранее сообщалось, что на Татарстан надвигается смерч. В Свердловской области и Башкирии циклон разрушил десятки домов, в Рязанской — базу отдыха.