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В Сабинском районе открыли новый ДК с подключением к газу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Сабинском районе открыли новый сельский ДК с ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов посетили с рабочей поездкой Сабинский район. В селе Большие Нырты открыли новый многофункциональный сельский дом культуры и торжественно подключили объект к газу. Двухэтажное здание площадью 987 кв. м включает зрительный зал на 200 мест, библиотеку, спортзал, а также помещения для кружков и тренеров. Для газификации построили газовые сети длиной около 160 м, установили наружный котел и счетчик.

Минниханов отметил, что ДК возведен в рамках благотворительного проекта «Газпром межрегионгаз» и назвал подключение к газу символом тепла и заботы о сельских жителях. Густов добавил, что газификация сельских ДК создает комфорт для посетителей и помогает развивать досуг.

Также ввели в эксплуатацию газопровод-закольцовку между ГРС «Измя» и «Шемордан» протяженностью 2,9 км. Объект построен по программе газификации на 2026–2030 годы и сдан почти на год раньше срока. Он повысит надежность газоснабжения и позволит подключить около 200 домов в Сабинском районе.

В деревне Два Поля Арташ Минниханов и Густов посетили дом семьи Салахиевых, который подключили к газу по программе догазификации. Затраты частично компенсировали за счет региональных мер поддержки. Минниханов назвал догазификацию одним из самых социально значимых проектов. По словам Густова, в Татарстане принято около 46,7 тыс. заявок на догазификацию, более 41 тыс. исполнено, газом пользуются свыше 33,7 тыс. домов.

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