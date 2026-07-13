Наука

Ученые связали вечерний режим сна с жиром на животе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Женщины, предпочитающие поздно ложиться спать, чаще накапливают жир в области живота. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие данные 12 июля в журнале Medical Xpress.

В исследовании участвовали 287 здоровых женщин от 18 до 45 лет. Из них 130 были тихоокеанского происхождения, 157 — европейского. Участниц разделили на три группы: утренний, промежуточный и вечерний хронотипы. К вечернему относили тех, кто обычно засыпал около 23:00 и просыпался около 08:00.

В течение пяти дней (три будних и два выходных) женщины записывали все, что ели и пили. Диетологи проверяли данные, уточняя порции и состав блюд. Количество и распределение жировой ткани оценивали с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Этот метод позволил определить общую долю жира и его расположение, включая область живота и бедер.

У «сов» оказался выше индекс массы тела и больше жира, особенно в области живота. Они потребляли меньше клетчатки, витаминов и микронутриентов, хотя общая калорийность рациона не отличалась. Основная разница — во времени приема пищи: вечером они ели больше, а утром — меньше.

Анализы крови показали повышенный уровень инсулина и триглицеридов, а также снижение «хорошего» холестерина. Уровень лептина, связанного с жировой тканью, был выше, а грелина, отвечающего за чувство голода, — ниже. Авторы подчеркивают: работа выявила статистическую связь, но не доказывает, что вечерний хронотип сам вызывает ожирение. На результаты могли повлиять режим работы, физическая активность, продолжительность сна и социальные привычки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

Интересное в Казани

2 часа назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

как избавиться от клопа вонючки в саду

Новости России

19 часов назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Новости Татарстана

19 часов назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

обшить диван на дому цена в Москве

Гороскопы

11 часов назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Польза

день назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

Бизнес новости Казани

день назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

Кулинария

23 часа назад

Идеальная окрошка начинается с заправки: три варианта, после которых вкус станет совсем другим
Новости Казани
12 минут назад

Антимонопольщики отменили аукцион на аренду части озера Нижний Кабан

Татарстанское УФАС отменило аукцион на аренду ч...

Технологии

час назад

Apple отказалась от чипсетов M6 Pro и M6 Max из-за ИИ

Технологии

час назад

Под полом казармы в Британии нашли римскую статую духа-хранителя

Важное в РТ

час назад

Татарстан завалило крупным градом в разгар июля

Польза

час назад

В деревнях нашли замену курам: эта спокойная птица дает результат без лишнего шума
BGR сравнил iPhone 16e и 17e: какую модель выбрать
Технологии
32 минуты назад

BGR сравнил iPhone 16e и 17e: какую модель выбрать

Не у нас

2 часа назад

Психолог перечислил три скрытых признака скорого расставания

Новости Татарстана

2 часа назад

Министр образования РТ: отказывать в приеме в 10-й класс недопустимо

Наука

2 часа назад

Ученые: заболевания десен связаны с повреждением клапана сердца
Между Казанью и аэропортом запустят регулярные ...
Новости Казани
36 минут назад

Между Казанью и аэропортом запустят регулярные шаттлы в 2026 году