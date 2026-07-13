Ученые связали вечерний режим сна с жиром на животе

Женщины, предпочитающие поздно ложиться спать, чаще накапливают жир в области живота. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие данные 12 июля в журнале Medical Xpress.

В исследовании участвовали 287 здоровых женщин от 18 до 45 лет. Из них 130 были тихоокеанского происхождения, 157 — европейского. Участниц разделили на три группы: утренний, промежуточный и вечерний хронотипы. К вечернему относили тех, кто обычно засыпал около 23:00 и просыпался около 08:00.

В течение пяти дней (три будних и два выходных) женщины записывали все, что ели и пили. Диетологи проверяли данные, уточняя порции и состав блюд. Количество и распределение жировой ткани оценивали с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Этот метод позволил определить общую долю жира и его расположение, включая область живота и бедер.

У «сов» оказался выше индекс массы тела и больше жира, особенно в области живота. Они потребляли меньше клетчатки, витаминов и микронутриентов, хотя общая калорийность рациона не отличалась. Основная разница — во времени приема пищи: вечером они ели больше, а утром — меньше.

Анализы крови показали повышенный уровень инсулина и триглицеридов, а также снижение «хорошего» холестерина. Уровень лептина, связанного с жировой тканью, был выше, а грелина, отвечающего за чувство голода, — ниже. Авторы подчеркивают: работа выявила статистическую связь, но не доказывает, что вечерний хронотип сам вызывает ожирение. На результаты могли повлиять режим работы, физическая активность, продолжительность сна и социальные привычки.