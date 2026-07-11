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Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

Служба новостей Автор статьи
В Казани планируют установить льготную ставку н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани планируют установить льготную ставку на аренду муниципального имущества для государственных учреждений. Документ, регулирующий порядок предоставления объектов в аренду, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. пишет Вечерняя Казань.

Госучреждениям хотят предоставить 50-процентную скидку от рыночной стоимости аренды. Льготная ставка не будет распространяться на земельные участки.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 13-е место в рейтинге по стоимости аренды частного дома. В среднем аренда обходится в 54 861 рубль в месяц. За первое полугодие 2026 года сумма выросла на 47,2 процента. Рейтинг составили аналитики «Мир Квартир».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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