Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

В Казани планируют установить льготную ставку на аренду муниципального имущества для государственных учреждений. Документ, регулирующий порядок предоставления объектов в аренду, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. пишет Вечерняя Казань.

Госучреждениям хотят предоставить 50-процентную скидку от рыночной стоимости аренды. Льготная ставка не будет распространяться на земельные участки.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 13-е место в рейтинге по стоимости аренды частного дома. В среднем аренда обходится в 54 861 рубль в месяц. За первое полугодие 2026 года сумма выросла на 47,2 процента. Рейтинг составили аналитики «Мир Квартир».