BGR сравнил iPhone 16e и 17e: какую модель выбрать

Журналисты BGR провели сравнение доступных смартфонов Apple — iPhone 16e и iPhone 17e, выпущенных в 2025 и 2026 годах. Исследование показало, что iPhone 16e подходит большинству пользователей, а 17e предлагает дополнительные функции за более высокую цену.

iPhone 16e оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, мощным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и 48-мегапиксельной камерой. Модель будет получать обновления до iOS 27, оставаясь актуальной 3–4 года. В статье отмечается, что «телефон стоит приобрести и в 2026 году благодаря высококачественной сборке и премиальному оборудованию».

iPhone 17e отличается увеличенным объёмом встроенной памяти — минимум 256 ГБ. Он оснащён процессором A19 и поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. По характеристикам модель приближается к более дорогим iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

В начале июля стало известно о снижении цены на iPhone 17e в России до 50 тысяч рублей. На старте продаж он стоил 65 тысяч рублей.