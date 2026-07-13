Новости Казани

Антимонопольщики отменили аукцион на аренду части озера Нижний Кабан

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстанское УФАС отменило аукцион на аренду ч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстанское УФАС признало незаконным аукцион на аренду участка озера Нижний Кабан в Казани. Минэкологии республики выставило на торги почти треть акватории озера — около 0,2 квадратных километра — с начальной ценой 2 миллиона рублей.

В договоре не было указано, что на участке находятся объекты других лиц: понтоны и павильон. Кроме того, организатор потребовал от участников излишнее количество документов, что нарушало правила аукциона.

«Вместо извлечения прибыли он [победитель] был бы вынужден самостоятельно разбираться с демонтажем имеющихся конструкций», — пояснили в УФАС.

Антимонопольная служба отменила торги, материалы переданы для решения вопроса о привлечении заказчика к административной ответственности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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