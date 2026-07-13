Антимонопольщики отменили аукцион на аренду части озера Нижний Кабан

Татарстанское УФАС признало незаконным аукцион на аренду участка озера Нижний Кабан в Казани. Минэкологии республики выставило на торги почти треть акватории озера — около 0,2 квадратных километра — с начальной ценой 2 миллиона рублей.

В договоре не было указано, что на участке находятся объекты других лиц: понтоны и павильон. Кроме того, организатор потребовал от участников излишнее количество документов, что нарушало правила аукциона.

«Вместо извлечения прибыли он [победитель] был бы вынужден самостоятельно разбираться с демонтажем имеющихся конструкций», — пояснили в УФАС.

Антимонопольная служба отменила торги, материалы переданы для решения вопроса о привлечении заказчика к административной ответственности.