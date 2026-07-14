Технологии

Ритейлеры запустят новую схему продажи GTA VI в России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Покупатели GTA VI в России столкнутся с дополнительным условием: для запуска игры потребуется создать иностранный аккаунт в PlayStation Network. Об этом покупателей заранее предупредят с помощью специальной маркировки на упаковке. Таким образом, компания-издатель стремится проинформировать геймеров о технических ограничениях, связанных с региональными особенностями сервисов.

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