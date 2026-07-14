Покупатели GTA VI в России столкнутся с дополнительным условием: для запуска игры потребуется создать иностранный аккаунт в PlayStation Network. Об этом покупателей заранее предупредят с помощью специальной маркировки на упаковке. Таким образом, компания-издатель стремится проинформировать геймеров о технических ограничениях, связанных с региональными особенностями сервисов.