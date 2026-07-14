Разработчики Telega зарегистрировали товарные знаки в Роспатенте

Компания «Телега», создавшая альтернативный клиент Telegram, оформила права на два новых товарных знака. Регистрация в Роспатенте прошла 13 июля, следует из данных сервиса Rusprofile.

Запатентованы логотип и название сервиса в кириллическом и латинском написании. Срок действия правовой охраны — до октября 2035 года. Патенты покрывают категории, связанные с разработкой и дистрибуцией софта для ПК и мобильных устройств, а также предоставлением и технической поддержкой платформ для обмена сообщениями.

Юрлицо было учреждено в январе 2025 года с профилем «разработка программного обеспечения». Финансовые показатели компании за текущий год демонстрируют инвестиционную фазу: при выручке в 101 тысячу рублей чистый убыток составил 93 миллиона рублей. Учредители в реестре не раскрываются.

Ранее стало известно, что приложение Telega прекратит работу. Команда проекта пообещала вернуть деньги пользователям с активной платной подпиской.