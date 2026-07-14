Экспедиция «Северный полюс-42» завершила исследования в Арктике
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» под проводкой атомного ледокола «Арктика» вышло на открытую воду и направилось в порт Мурманска. За 21 месяц дрейфа экспедиция «Северный полюс-42» прошла 3540 морских миль (более 6550 километров). Ученые выполнили полный цикл комплексных наблюдений за состоянием арктической природной среды.
Программа включала более 50 видов круглогодичных наблюдений в системе «атмосфера — ледяной покров — океан»: атмосферные, гидробиологические, океанографические, гидрохимические, ледовые, геофизические, геологические и гидроакустические исследования.
Полученные данные помогут понять причины колебаний в климатической системе Арктики, определить их характер и спрогнозировать будущие изменения, сообщает ААНИИ.
Директор ААНИИ Александр Макаров отметил, что станция «Северный полюс-42» первой в истории советско-российских станций сменила маршрут движения в ходе дрейфа. Ни одна из предыдущих экспедиций не могла осуществить подобный маневр, так как они зависели от воли льда и течений.
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