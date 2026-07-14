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Экспедиция «Северный полюс-42» завершила исследования в Арктике

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Экспедиция «Северный полюс-42» завершила 21-мес...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» под проводкой атомного ледокола «Арктика» вышло на открытую воду и направилось в порт Мурманска. За 21 месяц дрейфа экспедиция «Северный полюс-42» прошла 3540 морских миль (более 6550 километров). Ученые выполнили полный цикл комплексных наблюдений за состоянием арктической природной среды.

Программа включала более 50 видов круглогодичных наблюдений в системе «атмосфера — ледяной покров — океан»: атмосферные, гидробиологические, океанографические, гидрохимические, ледовые, геофизические, геологические и гидроакустические исследования.

Полученные данные помогут понять причины колебаний в климатической системе Арктики, определить их характер и спрогнозировать будущие изменения, сообщает ААНИИ.

Директор ААНИИ Александр Макаров отметил, что станция «Северный полюс-42» первой в истории советско-российских станций сменила маршрут движения в ходе дрейфа. Ни одна из предыдущих экспедиций не могла осуществить подобный маневр, так как они зависели от воли льда и течений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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