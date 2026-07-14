Яндекс запустил создание ИИ-агентов для бизнес-исследований

Компания Yandex B2B Tech объявила о запуске новой возможности для бизнеса — создавать собственных ИИ-помощников для проведения исследований в интернете. Об этом сообщили ТАСС представители компании.

Новый сервис позволяет компаниям настраивать ИИ-агентов под свои задачи, чтобы автоматизировать сбор и анализ информации из открытых источников. Это может быть полезно для мониторинга рынка, конкурентов или трендов.

Пока детали о стоимости и точных сроках доступности сервиса не раскрываются. Однако запуск уже состоялся, и бизнес может начать использовать ИИ-агентов.