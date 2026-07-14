Власти Татарстана объяснили, почему при ракетной опасности пропадает интернет

В Татарстане во время ракетной и беспилотной опасности временно ограничивают работу скоростного мобильного интернета четвертого поколения. Об этом рассказал глава Минцифры республики Илья Начвин, сообщает Минцифры Татарстана.

По его словам, базовые станции сотовой связи при этом продолжают работать. Однако активными остаются только сети второго и третьего поколений, которые в основном рассчитаны на голосовые вызовы.

Из-за отключения скоростного интернета нагрузка на голосовую связь резко увеличивается. На каждую вышку она может вырасти в 7–8 раз, поэтому сеть физически не способна пропускать такой объем данных.

Первые сообщения о перебоях со связью жители начали получать 13–14 мая. Изначально проблемы связывали с проведением KazanForum, однако после завершения форума ограничения сохранились.

Жителям Казани периодически приходят сообщения от операторов о мерах безопасности. При этом сложности иногда возникают даже с доступом к сервисам из «белых списков».

Во время крупных мероприятий с участием иностранных гостей операторы также предупреждают о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов безналичной оплаты.