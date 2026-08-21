Технологии

Steam Frame: Valve случайно показала детали новой VR-гарнитуры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Valve по ошибке выложила восемь обучающих видео о своей готовящейся VR-гарнитуре Steam Frame, а затем удалила их. Пользователи успели сохранить ролики, поэтому теперь известны некоторые характеристики устройства.

Гарнитура получит встроенный аккумулятор ёмкостью 21,6 Вт·ч, которого хватит примерно на 2–3 часа работы. Зарядка осуществляется через USB-C, а блок питания расположен в задней части оголовья.

Для подключения к компьютеру Steam Frame можно использовать беспроводной адаптер или Wi-Fi. На старте около 70 игр будут работать напрямую на гарнитуре. Расстояние между линзами регулируется вручную с помощью специального колёсика, автоматической настройки нет, но есть фиксатор.

Вход в аккаунт возможен через виртуальную клавиатуру, приложение на смартфоне или сканирование QR-кода камерой телефона. Гарнитура не поддерживает дополненную реальность, а в продаже появится дополнительный набор с ремешками. Стоимость устройства пока не раскрывается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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