Steam Frame: Valve случайно показала детали новой VR-гарнитуры

Valve по ошибке выложила восемь обучающих видео о своей готовящейся VR-гарнитуре Steam Frame, а затем удалила их. Пользователи успели сохранить ролики, поэтому теперь известны некоторые характеристики устройства.

Гарнитура получит встроенный аккумулятор ёмкостью 21,6 Вт·ч, которого хватит примерно на 2–3 часа работы. Зарядка осуществляется через USB-C, а блок питания расположен в задней части оголовья.

Для подключения к компьютеру Steam Frame можно использовать беспроводной адаптер или Wi-Fi. На старте около 70 игр будут работать напрямую на гарнитуре. Расстояние между линзами регулируется вручную с помощью специального колёсика, автоматической настройки нет, но есть фиксатор.

Вход в аккаунт возможен через виртуальную клавиатуру, приложение на смартфоне или сканирование QR-кода камерой телефона. Гарнитура не поддерживает дополненную реальность, а в продаже появится дополнительный набор с ремешками. Стоимость устройства пока не раскрывается.