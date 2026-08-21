Новости Татарстана

28 школ Татарстана провалили проверку путей эвакуации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 28 школах Татарстана нашли нарушения в состоянии путей эвакуации. В 16 из них двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа — это прямое нарушение. Ещё в 12 школах выходы и пути просто загромождены.

Больше всего таких школ в Набережных Челнах — 16. В Казани — 6, в Нижнекамском районе — 5, по одной в Заинском и Альметьевском. Замначальника ГУ МЧС по РТ Михаил Трущин подчеркнул: пути эвакуации — ключевое условие безопасного выхода при пожаре, а нарушения режимные и денег не требуют.

Всего при подготовке к учебному году пожарный надзор выявил 220 нарушений в 118 школах. Хуже всего ситуация в Набережных Челнах: там 61 из 87 школ (70%) имеют нарушения. В Нижнекамском районе — 26 из 59 (44%), в Лаишевском — 15 из 29 (48%).

Отдельно: в 43 школах частично не работает автоматическая пожарная сигнализация, в 20 — система оповещения. В 338 учреждениях техсредства эксплуатируются с истекшим сроком (больше 10 лет). Пожаров в школах в 2026 году не было, но за пять лет случилось 19 — чаще всего из-за электрики и детской шалости.

На подготовку школ за четыре года потратили более 400 млн рублей, из них 100 млн — в 2026-м. С 17 августа по 21 сентября в республике месяц безопасности детей: занятия и тренировки по эвакуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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