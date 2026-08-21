RUVDS провела первое в России FM-вещание из стратосферы над Северным полюсом

Над Северным полюсом впервые в России провели FM-вещание из стратосферы. Эксперимент организовал хостинг-провайдер RUVDS совместно с компанией «Стратонавтика», Мурманским арктическим университетом, Госкорпорацией «Росатом» и радио «Маяк». Платформа с передатчиком поднялась свыше 30 километров.

Передатчик на платформе впервые вышел в эфир в диапазоне бытовых УКВ-приемников. Район Полюса выбрали из-за отсутствия индустриальных помех и ограничений на гражданское вещание. В компании уверены, что такая концепция в перспективе сможет обеспечить радиопокрытие всей России со спутника.

Второй запуск прошёл у Земли Франца-Иосифа: там испытали возвращаемую платформу. Аппарат преодолел более 100 километров и вернулся в заданную точку после выполнения программы. Данные с камер и датчиков, по словам компании, будут использованы для мониторинга климата, морских млекопитающих и состояния Северного морского пути.

Об этом сообщают портал Ferra и Togliatti24.