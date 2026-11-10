Новости Татарстана

В Татарстане запускают институт профессиональных свах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Союз мусульманок Татарстана начал реализацию проекта «Институт профессиональных свах», направленного на помощь в создании семей и решение проблемы одиночества. Инициатива уже охватила 20 районов республики, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Председатель Союза мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина отметила, что необходимость проекта вызвана текущей ситуацией: число разводов превышает количество сохранённых браков, а специалистов, способных профессионально сопровождать людей на пути к созданию семьи, недостаточно. В связи с этим решено распространить инициативу на все районы республики.

На первом этапе представителями проекта стали действующие абыстаи, которые возьмут на себя функции официальных свах. В дальнейшем географию планируют расширить на все муниципальные территории Татарстана. Для участниц предусмотрено обучение — следующие этапы включают организацию специальных семинаров для будущих свах.

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