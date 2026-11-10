Новости Татарстана

Хлебопеки Татарстана просят депутатов о новых льготах и субсидиях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам, которое прошло на площадке Булочно-кондитерского комбината в Казани, руководители хлебопекарных предприятий заявили о необходимости дополнительных мер поддержки. Генеральный директор комбината и Казанского хлебозавода №3 Тимур Гильмутдинов рассказал депутатам, что отрасль работает в условиях растущей конкуренции с небольшими пекарнями, ценовых ограничений и удорожания сырья, при этом не имеет специальных налоговых льгот, в отличие от сельхозпроизводителей.

Представители отрасли попросили рассмотреть возможность снижения страховых взносов и налога на имущество, а также увеличить субсидии на производство социального хлеба. Сейчас она составляет 6 рублей за килограмм — эту сумму установили в 2024 году, но из-за роста затрат ее уже недостаточно. Кроме того, хлебопеки предложили ввести льготу по налогу на имущество, чтобы предприятия могли обновлять оборудование.

К обсуждению присоединились и птицеводы. Директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигамуллин предложил закреплять условия льготного кредитования на весь срок инвестпроектов, вернуть оборотные кредиты на закупку кормов и субсидировать использование органических удобрений из куриного помета. Он отметил, что после отмены субсидий в 2026 году ежемесячные платежи предприятия выросли на 22 млн рублей.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Нияз Хурамшин сообщил, что в 2025 году на поддержку личных подсобных хозяйств направили 612 млн рублей, в 2026-м — 666 млн, а в 2027-м объем финансирования планируют увеличить до 969 млн рублей. По итогам заседания депутаты рекомендовали Минсельхозпроду продолжить субсидирование хлебопекарных предприятий и проработать возможность компенсации части расходов на коммунальные услуги и доставку социального хлеба.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

какой таракан умеет шипеть

Кулинария

день назад

Вместо обычного картофельного пюре готовлю алиго: французский гарнир с сыром тянется длинными нитями

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

подстричь пуделя в Нижнем Новгороде

Не у нас

11 часов назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Кулинария

день назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Кулинария

18 часов назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой

Кулинария

день назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным
Новости Татарстана
12 часов назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Кулинария

21 минуту назад

Японцы не тушат капусту, а жарят из неё лепёшки: окономияки получается сочным и сытным

Интересное в Казани

день назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

Новости Казани

27 минут назад

В роллах казанского «Бахетле» нашли кишечную палочку

Новости Казани

2 часа назад

Казань примет международный форум «РЕБУС» по градостроительству
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
2 часа назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Новости Казани

2 часа назад

Полумесяц возвращается на башню Сююмбике

Новости Казани

3 часа назад

Прения по делу «Курицинских» в Казани снова сорвались из-за неявки фигуранта

Кулинария

3 часа назад

Татарский кыстыбый с картошкой готовлю по-домашнему: лепёшки мягкие, а начинка нежная
Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: 10 сладостей, которые удивят даже бывалых в Казани