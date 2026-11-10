Хлебопеки Татарстана просят депутатов о новых льготах и субсидиях

На выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам, которое прошло на площадке Булочно-кондитерского комбината в Казани, руководители хлебопекарных предприятий заявили о необходимости дополнительных мер поддержки. Генеральный директор комбината и Казанского хлебозавода №3 Тимур Гильмутдинов рассказал депутатам, что отрасль работает в условиях растущей конкуренции с небольшими пекарнями, ценовых ограничений и удорожания сырья, при этом не имеет специальных налоговых льгот, в отличие от сельхозпроизводителей.

Представители отрасли попросили рассмотреть возможность снижения страховых взносов и налога на имущество, а также увеличить субсидии на производство социального хлеба. Сейчас она составляет 6 рублей за килограмм — эту сумму установили в 2024 году, но из-за роста затрат ее уже недостаточно. Кроме того, хлебопеки предложили ввести льготу по налогу на имущество, чтобы предприятия могли обновлять оборудование.

К обсуждению присоединились и птицеводы. Директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигамуллин предложил закреплять условия льготного кредитования на весь срок инвестпроектов, вернуть оборотные кредиты на закупку кормов и субсидировать использование органических удобрений из куриного помета. Он отметил, что после отмены субсидий в 2026 году ежемесячные платежи предприятия выросли на 22 млн рублей.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Нияз Хурамшин сообщил, что в 2025 году на поддержку личных подсобных хозяйств направили 612 млн рублей, в 2026-м — 666 млн, а в 2027-м объем финансирования планируют увеличить до 969 млн рублей. По итогам заседания депутаты рекомендовали Минсельхозпроду продолжить субсидирование хлебопекарных предприятий и проработать возможность компенсации части расходов на коммунальные услуги и доставку социального хлеба.