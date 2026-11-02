Чат-бот в МАКСе стал популярным способом записи в МФЦ Татарстана

Более 142 тысяч жителей Татарстана записались на прием в многофункциональные центры через чат-бот в мессенджере МАКС в 2026 году. Для сравнения, за первые четыре месяца работы сервиса, с сентября по декабрь 2025 года, им воспользовались немногим более 10 тысяч человек. Об этом сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

По ее словам, период знакомства жителей республики с платформой завершился, и нынешние показатели свидетельствуют о росте популярности сервиса. Чат-бот позволяет решать часть организационных вопросов дистанционно, избавляя пользователей от необходимости приходить в офис только для уточнения информации или записи.

Сервисом пользуются практически круглосуточно: около 24% заявителей записываются через чат-бот поздно вечером или рано утром, а обращения продолжают поступать даже ночью. Записаться на прием можно примерно за минуту с мобильного телефона. Чаще всего жители используют чат-бот, чтобы получить готовые документы, решить вопросы миграционного учета, подтвердить учетную запись на портале Госуслуг или зарегистрировать права на недвижимость.

Цифровой помощник также помогает подготовиться к визиту в МФЦ: с его помощью можно узнать о готовности документов, уточнить адрес и график работы ближайшего офиса. Пользователям, зарегистрированным в МАКСе, не нужно самостоятельно проверять готовность документов — мессенджер автоматически отправит уведомление. В 2026 году заявителям успешно доставили более 1,2 миллиона уведомлений.

Музафарова отметила, что у владельцев iPhone иногда не приходят push-уведомления из МАКСа. В таких случаях сотрудники МФЦ помогают настроить мессенджер, чтобы пользователи могли своевременно получать необходимую информацию.