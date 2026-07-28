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Путин назначил новых судей в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Владимир Путин назначил семь новых судей в Тата...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении семи новых судей в Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судьей Верховного суда республики стала Альбина Хабибуллина. Председателями районных судов назначены Эльвира Хазиева (Балтасинский), Ринат Сахавов (Лениногорский) и Радик Зиннатов (Набережночелнинский). Зампредседателем Набережночелнинского горсуда стал Рустем Галимуллин.

Также судьями назначены Елена Ефремова в Альметьевский горсуд и Данис Камалов в Советский райсуд Казани.

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