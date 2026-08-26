Экономика

Верховный суд отклонил жалобу Damen Shipyards на возврат 8,1 млн евро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Верховный суд РФ отклонил жалобу нидерландской ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Верховный суд РФ отказал нидерландской компании Damen Shipyards Gorinchem B.V. в пересмотре дела, подтвердив взыскание 8,1 млн евро в пользу Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) из Карелии.

Деньги были переведены заводом в качестве аванса за оборудование и материалы для строительства краболовного судна. В марте 2022 года поставщик сослался на форс-мажор из-за санкций Евросоюза и приостановил обязательства. ОССЗ расторг договоры и потребовал вернуть аванс, а после отказа обратился в суд.

Арбитражный суд Республики Карелия сообщил, что суды первой, апелляционной и кассационной инстанций уже поддержали требования завода. Определением Верховного суда от 05.06.2026 компании отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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