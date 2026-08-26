Верховный суд отклонил жалобу Damen Shipyards на возврат 8,1 млн евро

Верховный суд РФ отказал нидерландской компании Damen Shipyards Gorinchem B.V. в пересмотре дела, подтвердив взыскание 8,1 млн евро в пользу Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) из Карелии.

Деньги были переведены заводом в качестве аванса за оборудование и материалы для строительства краболовного судна. В марте 2022 года поставщик сослался на форс-мажор из-за санкций Евросоюза и приостановил обязательства. ОССЗ расторг договоры и потребовал вернуть аванс, а после отказа обратился в суд.

Арбитражный суд Республики Карелия сообщил, что суды первой, апелляционной и кассационной инстанций уже поддержали требования завода. Определением Верховного суда от 05.06.2026 компании отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.