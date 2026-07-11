Технологии

Sony прекратит выпуск дисков с играми с 2028 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские магазины электроники перестали закупать дисководы для компьютеров и системные блоки со встроенными приводами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на продавцов радиорынков. об этом сообщает Царьград.

По данным владельцев точек на Митинском радиорынке, с 2022 по 2024 год дисководы стоили от 10 до 14 тысяч рублей, но сейчас цены упали почти вдвое. Новая техника с поддержкой CD и DVD на складах больше не представлена, остались лишь остатки — в основном дисководы для MacBook.

Пик продаж оптических носителей пришелся на 2006 год, когда россияне купили 42 миллиона лицензионных и 168 миллионов нелегальных дисков. После ужесточения законодательства и отказа от пиратских копий спрос резко снизился. В 2025–2026 годах в стране продали всего 1,2 миллиона дисков — в 200 раз меньше, чем двадцать лет назад.

Производители техники постепенно отказываются от приводов. Sony заявила, что с 2028 года игровые консоли PlayStation будут выпускаться без дисководов, а игры на физических носителях исчезнут из продажи. Apple также планирует прекратить поддержку DVD-дисков в новой версии своей операционной системы.

Sony официально объявила, что с января 2028 года прекратит производство физических дисков для новых игр на своих консолях, объясняя это ростом цифровых продаж. Новые правила коснутся всех будущих проектов, однако релизы 2026–2027 годов и старше еще будут выходить на физических носителях, а в рознице останутся коробки только с кодами активации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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