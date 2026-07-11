В центре Казани машина загорелась после удара о столб
Ночью 10 июня на улице Назарбаева в Казани произошло ДТП. Водитель Skoda Rapid превысил скорость, наехал на бетонный блок, разделяющий встречные полосы, и врезался в фонарный столб. После столкновения автомобиль загорелся. Очевидцы помогли частично локализовать возгорание. Водитель и пассажир иномарки экстренно госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются, по результатам проверки примут процессуальное решение. пишет 116.ru.
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