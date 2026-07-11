Автоновости Казани и Мира

В центре Казани машина загорелась после удара о столб

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Ночью 10 июня на улице Назарбаева в Казани произошло ДТП. Водитель Skoda Rapid превысил скорость, наехал на бетонный блок, разделяющий встречные полосы, и врезался в фонарный столб. После столкновения автомобиль загорелся. Очевидцы помогли частично локализовать возгорание. Водитель и пассажир иномарки экстренно госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются, по результатам проверки примут процессуальное решение. пишет 116.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

какие виды тараканов бывают в квартире

Технологии

день назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Новости России

день назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

ремонт духовки электроплиты дарина в Новосибирске

Польза

день назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

Технологии

день назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму
Новости Татарстана
35 минут назад

В середине июля в Татарстане ожидается прохлада

С 11 по 20 июля в Татарстане температура воздух...

Наука

час назад

Что такое умеренные когнитивные нарушения и как их распознать

Наука

2 часа назад

АПУ обнаружил теплую атлантическую ветвь в Баренцевом море

Новости Казани

2 часа назад

Выставочное пространство с офисами появится у старого русла Казанки

Технологии

2 часа назад

Как защитить смартфон от перегрева в жару
В Казани не выявили превышений вредных веществ ...
Новости Казани
час назад

В Казани не выявили превышений вредных веществ в воздухе

Наука

2 часа назад

Ученые выяснили, какие овощи помогают легким

Наука

3 часа назад

Китайский детектор JUNO сделал первый шаг к разгадке массы нейтрино

Наука

3 часа назад

Ученые создали искусственную клетку, способную расти и делиться
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом