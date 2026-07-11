Что такое умеренные когнитивные нарушения и как их распознать

Вы стали чаще забывать о встречах, терять нить разговора или замечаете, что думать стало сложнее? Возможно, на это уже обратили внимание ваши близкие. С возрастом память и скорость мышления могут немного ухудшаться — это естественно. Однако если изменения становятся более выраженными, чем обычно для вашего возраста, это может быть признаком легких когнитивных нарушений (MCI). об этом сообщает TechInsider.

Но означает ли такой диагноз, что вскоре обязательно разовьется деменция? Специалисты говорят: нет, далеко не всегда. Более того, существуют способы замедлить ухудшение когнитивных функций, а иногда даже частично обратить его вспять.

При этом состоянии память и мышление действительно ухудшаются, но изменения еще не настолько серьезны, как при деменции. Самое главное отличие — человек по-прежнему способен самостоятельно справляться с повседневными делами. Единственного анализа, который подтверждает диагноз, не существует. Обычно врач оценивает жалобы пациента, беседует с его родственниками, проводит специальные тесты на память и внимание, а при необходимости назначает дополнительные обследования.

Также важно исключить другие причины ухудшения памяти. Похожие симптомы могут возникать при дефиците витаминов, заболеваниях щитовидной железы, депрессии и некоторых других состояниях. В таких случаях после лечения память и мышление могут улучшиться.

Хотя диагноз существует уже давно, его до сих пор выявляют не так часто. Отчасти это связано с тем, что специалисты не всегда сходятся во мнении, насколько полезно ставить такой диагноз. Кроме того, людей нередко пугает сама мысль о проблемах с памятью, а некоторые опасаются стигмы или изменений в отношении окружающих. Однако раннее выявление имеет свои преимущества. Оно позволяет вовремя заняться профилактикой, дольше сохранять самостоятельность и понять, какие изменения действительно происходят.

После выявления легких когнитивных нарушений важно регулярно наблюдаться у врача. Это помогает вовремя заметить изменения, скорректировать лечение и контролировать заболевания, которые также влияют на работу мозга, например гипертонию или сахарный диабет. Большую роль играет и образ жизни. Исследования показывают, что снизить скорость ухудшения когнитивных функций помогают: регулярная физическая активность, сбалансированное питание, умственная нагрузка, общение с людьми, изучение нового и постоянная тренировка мозга.

Сегодня ученые также изучают препараты, которые могут замедлить развитие болезни Альцгеймера — одной из самых распространенных причин деменции. Однако даже если человек не подходит для такого лечения, здоровый образ жизни все равно остается эффективным способом снизить риск ухудшения памяти.

Легкие когнитивные нарушения считаются промежуточным этапом между нормальным старением мозга и деменцией, однако развиваются по-разному. Не у всех людей с MCI обнаруживаются изменения мозга, характерные для болезни Альцгеймера. Поэтому далеко не каждый пациент впоследствии сталкивается с деменцией. По данным обзоров нескольких исследований, ежегодно деменция развивается примерно у 6–11% людей с таким диагнозом. В течение пяти лет она возникает примерно у 40% пациентов. Но есть и хорошие новости: примерно у каждого четвертого человека (до 28%) когнитивные функции со временем могут вернуться к нормальному уровню.

Специалисты уверены: никогда не поздно начать заботиться о здоровье мозга. Сегодня известно уже 14 факторов риска деменции, многие из которых поддаются коррекции. По оценкам ученых, устранение этих факторов могло бы сократить число случаев деменции почти на 45%. Для этого рекомендуется: придерживаться здорового питания; регулярно двигаться; контролировать артериальное давление, уровень сахара и другие хронические заболевания; регулярно проверять зрение; поддерживать социальную активность и интеллектуальную нагрузку.

Даже если диагноз вам не поставлен, специалисты советуют заранее обсудить с близкими важные вопросы, связанные с будущим. Полезно заранее определить, кто сможет помочь с принятием решений или организацией ухода, если память когда-нибудь значительно ухудшится. Такой разговор может оказаться непростым, но он помогает избежать неопределенности и позволяет сосредоточиться на самом главном — жить полноценной жизнью здесь и сейчас.