Превышений ПДК загрязняющих веществ в Казани не выявлено

По состоянию на 12:00 11 июля в Казани не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом рассказали в Министерстве экологии Татарстана. об этом сообщает Татар-информ.

Пять автоматических станций контроля качества воздуха и девять постов Росгидромета не выявили превышений ПДК за период с вечера 10 июля до полудня 11 июля. Ночные выезды специалистов Роспотребнадзора в районы, откуда поступали жалобы, также не подтвердили наличие запаха газа.

В ведомстве уточнили, что мониторинг усилен. Специалисты оперативно отобрали пробы воздуха, в том числе во время ночного рейда с передвижными экологическими лабораториями.

Пробы направлены на анализ с учетом сводной базы данных, перечня предприятий, рассеивания загрязняющих веществ и метеоусловий. Дополнительные рейды и круглосуточное наблюдение продолжаются совместно с Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Ростехнадзором.

О результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно. Накануне вечером жители Казани жаловались в соцсетях на запах газа в разных районах города.