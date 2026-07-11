Новости Казани

Выставочное пространство с офисами появится у старого русла Казанки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани у старого русла Казанки планируют пост...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани планируют построить выставочное пространство с офисными помещениями у старого русла реки Казанки. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу. об этом сообщает Татар-информ.

Здание общей площадью 2 тыс. кв. м разместится на земельном участке по улице Табейкина. Его максимальная этажность составит три этажа.

В связи с реализацией проекта скорректируют параметры подключения объекта к инженерным сетям: водоснабжению, канализации, электроснабжению, газоснабжению и сетям связи.

Строительство предусмотрено в один этап. Проектирование планируют завершить до 2030 года, а ввод в эксплуатацию — до 2035-го.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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