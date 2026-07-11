АПУ обнаружил теплую атлантическую ветвь в Баренцевом море

Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) зафиксировала аномально высокую температуру воды у атлантической водной массы. Исследования проводились на океанологическом разрезе от Новой Земли до острова Виктория. Об этом с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» сообщил научный сотрудник ААНИИ Виктор Меркулов. об этом сообщает ТАСС.

На южном разрезе, проходящем от полуострова Адмиралтейства до острова Виктория, ученые обнаружили баренцевоморскую ветвь атлантических вод. Ее температура оказалась выше прошлогодних показателей. В 2025 году вода не прогревалась до плюс одного градуса, а сейчас на одной из точек зафиксировано плюс 1,5 градуса. По словам Меркулова, это может быть связано с более теплой струей или ранним приходом весны в Арктику.

На втором разрезе, севернее — от острова Нортбрука до Русской Гавани, — также выявлена атлантическая водная масса, но менее выраженная. «Она затухает при движении на север, температура около плюс 0,5 градусов, соленость ниже», — уточнил ученый.

В ходе еще одного разреза океанологи планируют зафиксировать фрамовскую ветвь атлантических вод, поступающую в Баренцево море с севера. Это позволит оценить распространение водных масс в текущем году.

Гидрохимики уже собрали около 1,2 тысячи проб. Также взяты образцы донных отложений для анализа радиоактивности и наличия морского мусора. На втором разрезе в пробу попал краб-стригун.