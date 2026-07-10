Apple выплатит владельцам iPhone миллионы долларов

Компания Apple согласилась выплатить около 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, связанного с задержкой запуска функций искусственного интеллекта на iPhone. Выплаты получат пользователи, соответствующие определенным критериям. об этом сообщает Lenta.ru.

В июне 2024 года Apple пообещала запустить нейросеть на iPhone, но релиз задержался. Американские пользователи подали в суд из-за недобросовестной рекламы. Компания не признала вину, но согласилась на компенсацию.

Компенсация на одного пользователя составит до 95 долларов. На выплату могут рассчитывать владельцы iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, проживающие в США и купившие смартфон с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года.

Анонсированные функции ИИ на iPhone должны появиться осенью вместе с релизом iOS 27.