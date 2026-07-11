Технологии

В ЛНР выявили новую схему мошенничества с показаниями счетчиков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В ЛНР выявили новую мошенническую схему с перед...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Луганской Народной Республике участились случаи обмана при передаче данных приборов учета. Злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие официальные страницы коммунальных служб. сообщает Комсомольская правда.

На таких ресурсах пользователям предлагают ввести логин, пароль или код из СМС якобы для автоматической передачи показаний. Эти данные попадают к преступникам, что может привести к краже личной информации и доступу к аккаунтам на портале «Госуслуги», а затем — к опустошению банковских счетов.

Ранее был обнаружен фейковый сайт «Луганскводы». Подобные страницы могут появиться под видом любого поставщика услуг, поэтому необходимо быть бдительными.

Передать показания можно только по официальным каналам: в личном кабинете на сайте Единой управляющей компании (ЕУК), через приложение «АйТи Город», в банке при оплате счетов или в расчетных центрах. Также работают телефоны контакт-центра: 35-85-94 (код города 78572), +7 (959) 551-89-50, +7 (959) 598-42-55, +7 (959) 598-42-56, +7 (959) 598-42-57. Других способов не существует.

Сотрудники ЕУК никогда не звонят лично, не используют чат-боты и не пишут в мессенджерах. Они не просят продиктовать код из СМС. Предупредите пожилых родственников об этой схеме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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